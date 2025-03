Keiko Fujimori insiste que fue víctima de "fraude electoral" en las elecciones del 2021: "Nos robaron los votos"

El pasado domingo 9 de marzo Fuerza Popular celebró su 15.º aniversario, evento que contó con la participación de su lideresa, Keiko Fujimori, quien aseguró que su partido fue víctima de un "fraude electoral" en las elecciones del 2021 que dieron como resultado la victoria de Pedro Castillo.

Durante su discurso, la excandidata presidencial recordó los comicios del 2021 y aseguró que hubo un fiscal que "estaba preocupado y presentó una acusación diez días antes de las elecciones".

"No bastándoles con eso, pidieron suspender al partido en el medio de la campaña. Voces internacionales se pronunciaron y no permitieron semejante abuso. Empezamos la campaña con 3% y llegamos a la segunda vuelta. Pero claro, como había un fiscal que estaba preocupado, presentó una acusación diez días antes de las elecciones. No pudieron", mencionó.