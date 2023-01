Bazán a Guerra García sobre reconsideración de adelanto de elecciones: "Le va a costar el respaldo de sus amigos"

26/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la bancada Cambio Democrático, Sigrid Bazán, se manifestó acerca de la decisión del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Hernando Guerra, de plantear una reconsideración sobre la votación acerca del proyecto de adelanto de elecciones para el 2024.

"Nos trajo otro proyecto hacía el 2024, forzándonos la votación cuando no había otra alternativa (...) pero está bien si quieren nuevamente discutir al 2023, como muchos acá estamos dispuestos a irnos cuando la población nos diga que nos vayamos. Le va a costar el respaldo de sus amigos de Renovación Popular y Avanza País", indicó la parlamentaria Bazán al legislador Guerra García.

Cabe señalar que, el legislador Guerra propuso dicha medida ante las diversas protestas que se realizan en el país. En esa línea, indicó que se debe de presentar un texto sustitutorio para que los comicios se lleven a cabo en diciembre del presente año.

"Fui yo como presidente de esta comisión quien planteó en este hemiciclo que las elecciones a junio de 2023 y alcanzamos a las justas cuarenta y tantos votos. Porque (decían): 'No debe ser así, no debe ser asa'. Y en pasillos decían: 'No, ni siquiera 224, el 2026, presidente'. Si se quiere elecciones el 2023, presidente, yo planteo en estos momentos una reconsideración a la votación que se planteó para elecciones 2024", declaró el parlamentario Guerra.

Asimismo, el congresista del partido naranja señaló que algunas autoridades deben dejar "la doble moral y el doble discurso".

"Lo más curioso es que esta mañana escuchamos a varios aquí que han empezado el día diciendo que existen elecciones el 2023 y yo he revisado mi lista de aquellos que votaron en contra del adelanto de elecciones", señaló.

Es preciso indicar que, este jueves, Fuerza Popular difundió un comunicado, a través de sus redes sociales, en donde exhorta al Congreso de la República "aprobar el adelanto de elecciones en 2023".

"El Partido Fuerza Popular, atendiendo a quienes no votaron a favor del adelanto al 2023 y a quienes exigían reformas constitucionales urgentes, accedió a votar por un adelanto al 2024 (...) El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ha tomado la decisión de solicitar al Congreso de la República retomar la fórmula inicial propuesta por la Comisión de Constitución, esto es, elecciones generales en 2023", se lee en el comunicado.