Margot Palacios: "Los manifestantes no son terroristas, no son narcos, no son mineros ilegales"

La congresista de la bancada de Perú Libre, Margot Palacios, se pronunció acerca de la protesta que se realiza, este jueves 26 de enero, en Lima tras el intento de golpe de Estado. A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora informó que los manifestantes "se desplazan por la Panamericana Norte hacia el Centro de Lima".

Asimismo, indicó que las personas que participan de las protestas "no son terroristas, no son narcos, no son mineros ilegales", sino ciudadanos que están "cansados" de las muertes y heridos que se registran en las diferentes regiones del país.

"Son peruanos. Son defensores de la democracia y están cansados de los asesinatos de la dictadura. Dina Boluarte, entrégate a la Justicia y no le hagas más daño al Perú. Sistema Internacional de Justicia: CIDH, sus demoras cuestan vidas; acción inmediata contra el GENOCIDIO EN DESARROLLO", publicó la parlamentaria Palacios.

En otro momento, se manifestó acerca de la declaración de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, sobre la situación que atraviesa el país, en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. En esa línea, indicó que lo expresado por la mandataria, durante dicha reunión, fue "patético".

"Patético descargo de Dina Boluarte en la OEA. En insuperable demostración de cinismo dijo que: "De haberse cometido excesos en el uso de fuerza para el restablecimiento del orden interno, ello viene siendo investigado y serán llevados ante la justicia quienes resulten responsables". Pues bien, ella es la que debe inmediatamente someterse a la justicia", indicó la congresista Palacios.

"En la plenitud de su incapacidad moral y demostrando encontrarse fuera de la realidad agregó que no se rendirá ante grupos autoritarios. No son grupos autoritarios, es el pueblo; no son excesos, son crímenes planificados; no es orden interno: es dictadura. La dictadura debe caer y el crimen ser castigado", añadió.