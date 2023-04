Carlos Almerí pide a David Waisman someterse a una pericia mental tras altercado entre ambos

En comunicación con Exitosa, el exministro Carlos Almerí pidió a David Waisman someterse a una pericia mental tras altercado físico entre ambos. El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 23 de abril, cuando se encontraron casualmente en los exteriores de la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA).

Además, durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el también abogado peruano se refirió al tenso momento que vivió con el exvicepresidente de la República y entregó mayores detalles de lo ocurrido el día de ayer.

"Yo en lo personal, no tengo nada contra este señor. Más bien, quisiera que, públicamente, él se sometiera a una pericia mental. Creo que no goza de una salud mental adecuada", dijo a nuestro medio.

El exministro de Trabajo aclaró que el encuentro con David Waisman en los exteriores de la DIPA fue casual. Aún así, fue consultado sobre por qué estaba en dicha zona y respondió que su única intención era alcanzarle un saludo a Alejandro Toledo.

"Yo fui con mi hermano y mi hermana, que me acompañaron para, desde la calle, darle un saludo al expresidente Toledo, con quien me une una amistad de muchos años y un apoyo moral. Yo fui a eso, pero me encontré con el señor Waisman en la puerta", contó en Exitosa.