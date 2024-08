"La población está harta de los que defendemos la democracia": Edwin Martínez sobre rechazo hacia políticos

10/08/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista Edwin Martínez se pronunció respecto al rechazo de la población sobre los representantes del Poder Legislativo, quienes han sido echados de diversos lugares a gritos. Sobre ello, aseguró que dicha actitud obedece a que la ciudadanía está harta de todos los políticos.

"Nos tiran barro"

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Martínez se refirió al bochornoso momento que atravesó la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien fue abucheada en la inauguración del Festival de Cine de Lima 2024.

"Yo creo que la población está harta de todos los políticos, está harta de aquellos que defendemos la democracia. A mí me ha caído piedras e insultos de aquellos ideólogos que defendían a Pedro Castillo, tremendo corrupto e incapaz que estaba llevando al barranco al país", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el parlamentario arremetió contra los ciudadanos que levantaron su voz de rechazo contra sus colega Patricia Chirinos y la titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Leslie Urteaga, y los calificó como "caviares" que no tendrían identidad.

Según precisó, si bien no defiende a la congresista Chirinos, dichas personas se habrían empeñado en "tirarle barro" al representante político que "defiende la democracia". "Me parece algo aberrante ir a un bar a las 03:00 am a exponerse a ese tipo de insultos", agregó.

Luis Aragón espera que Fiscalía actúe contra responsables

Cabe mencionar que, el pasado 08 de agosto, el congresista de la República, Luis Aragón, se pronunció sobre el incidente que tuvo junto a la parlamentaria Patricia Chirinos en un conocido bar ubicado en el distrito de Barraco. Según indicó, esperan que la Fiscalía de la Nación presente las denuncias correspondientes contra los responsables.

"Se deben sentar precedentes, acá lo que se ha cometido es violencia contra la mujer, intolerancia, discriminación, delitos contra el honor (injuria, calumnia) ", dijo a Canal N.

En tal sentido, expresó su confianza en que el Ministerio Público (MP) tome las medidas correspondientes sobre la situación y sean los mismos quienes presenten la denuncia respectiva contra los ciudadanos que insultaron a Chirinos, los cuales ya fueron identificados.

