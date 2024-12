Caso 'cofre': ¿Cómo será la diligencia de la Fiscalía para constatar la ruta de Dina Boluarte a Mikonos?

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista, Vladimir Padilla, indicó que, en la diligencia de constatación sobre la ruta del Cofre, el Ministerio Público deberá verificar el tiempo y la velocidad a la que viajó el vehículo hasta el condominio Mikonos.

En conversación con Manuel Rosas en el programa 'Exitosa Perú', el letrado apuntó que el objetivo de la reconstrucción de los hechos es corroborar los dichos en el marco del denominado caso 'cofre'.

"Lo que dicen se va a corroborar, si dicen que fueron aquí o allá, simplemente van a reconstruir lo que están diciendo. Si el carro salió de un lado a otro van a tomar el tiempo, van a hacer el recorrido. Es allí donde constatarán si fue o no fue así (...) Es para verificar tiempos, velocidad, etc", mencionó.

Asimismo, Vladimir Padilla aseguró que no es obligatoria la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la diligencia de constatación. No obstante, precisó que los abogados de la mandataria deberían estar presentes.

"No es obligatoria su presencia (de Dina Boluarte), pero sus abogados deberían estar presentes (...) (¿De quiénes es obligatoria su presencia?) Del chofer que estuvo conduciendo el vehículo, de todos aquellos testigos que dijeron como ha sido el recorrido (...) Tenemos el deber colaborar con las investigaciones, más aún si eres un alto funcionario", agregó.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, negó haber ido al condominio Mikonos y aseguró que acudió a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga.

"En las cuatro oportunidades que su institución me citó con otros exfiscales, fui a declarar y enfrenté la investigación con la verdad, pudiéndome acoger al derecho de guardar silencio y no lo hice, en señal de la transparencia (...) Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio, fui a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga", expresó.