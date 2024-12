Alejandro Cavero cuestiona mensaje a la Nación de Dina Boluarte: "Ha creado más confusión"

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, cuestionó a la presidenta Dina Boluarte por su inesperado mensaje a la Nación del último jueves. Según el parlamentario, su discurso público ha generado más confusión entre la población.

Desde las instalaciones del Palacio Legislativo, el parlamentario indicó que la mandataria no aclaró las dudas de la ciudadanía sobre los señalamientos en su contra. Y que, según indicó, Boluarte Zegarra se limitó a señalar que declarará ante la Fiscalía de la Nación.

"La ciudadanía no ha terminado con un mensaje claro de la presidenta. Lo que ha creado es más confusión y no me parece que haya sido muy clara con el país", expresó.