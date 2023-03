Caso 'Los Niños': Congresistas reaccionan tras allanamiento a sus viviendas y despachos

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan desde primeras horas de este viernes, 24 de marzo, un allanamiento a las viviendas y despachos de los congresistas y exfuncionarios investigados por el caso denominado 'Los Niños'. Para este megaoperativo se desplazaron alrededor de 190 agentes policiales.

El caso 'Los Niños' involucra a un grupo de parlamentarios de las bancadas de Acción Popular, Bloque Magisterial, Perú Libre, entre otras que se habrían sometido al expresidente Pedro Castillo, a cambio de privilegios.

Se trata de Wilson Soto, Hilda Portero, Luis Aragón, José Arriola Tueros, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Carlos Zeballos, Oscar Zea, Carlos Alva, German Tacuri, Paul Gutiérrez Ticona, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Katy Ugarte Mamani, Francis Paredes, Pasión Dávila, Betssy Chávez (congresista suspendida) y Américo Gonza.

Es importante precisar que los allanamientos, dispuesto por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se vienen efectuando en: Lima, Lambayeque, Ucayali, Pasco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y La Libertad. Un total de 41 inmuebles se vienen allanando.

Mientras se realizan las diligencias, algunos legisladores se han pronunciado al respecto. A ellos se les investiga por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Hilda Portero

En declaraciones a Exitosa, la congresista de Acción Popular, Hilda Portero, indicó que se viene allanando a la justicia para demostrar que no es una de 'Los Niños', y que ello se demostrará en la investigaciones que se están realizando. Asimismo, destacó la labor de la Fiscalía y dijo esperar los indicios y pruebas que encuentren.

"Es un proceso. Yo me allano a todo desde un principio y eso es muy bueno, porque la justicia va a prevalecer ante todo (...) Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero yo sí digo: no soy una 'niña', nunca he vendido nada de mi consciencia y sigo trabajando por mi región", declaró desde la ciudad de Chiclayo.

Silvia Monteza

Por su parte, la segunda vicepresidenta del Congreso de la República, Silvia Monteza de Acción Popular, utilizó sus redes sociales para asegurar que viene colaborando con la justicia a fin de esclarecer los hechos.

"Estoy brindando todas las facilidades y accesos a la Fiscalía tanto en mi vivienda, como en mi despacho del Congreso. Siempre colaborando con la justicia y buscando el esclarecimiento de la verdad", escribió en su cuenta oficial de Twitter.