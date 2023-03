Ministerio del Interior niega haber impedido que Betssy Chávez aborde vuelo desde Tacna hacia Lima

22/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

De acuerdo a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, en la víspera, cuando estuvo a punto de abordar su vuelo hacia Lima desde el aeropuerto Carlos Ciriani de la ciudad del sur, fue impedida de subir al avión por dos agentes policiales.

"La congresista en ningún momento fue impedida de viajar por la intervención de personal policial que cumplía servicios habituales en el módulo de requisitorias del aeropuerto Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa de la ciudad de Tacna", se lee en el comunicado.

En dicho mensaje, también se explica que tal como establecen las normas vigentes para todo tipo de viaje, el personal policial cumplió con ingresar el DNI de la legisladora al sistema de requisitorias, "y confirmó que tiene un impedimento de salida del país".

"Por lo tanto, el personal policial procedió a entregarle a la congresista una constancia de enterado del hecho, a fin de que tome conocimiento de dicho procedimiento, y continúe con su viaje de retorno a Lima", asegura el Mininter.

El Ministerio del Interior también descartó "cualquier tipo de motivación política en la intervención policial, la misma que se aplica por igual a todos los ciudadanos que circulan por los aeropuertos del país".

Como se recuerda, Betssy Chávez participará durante esta tarde de la sesión del pleno donde verá el informe final de la denuncia constitucional que propone acusar también a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración del 7 de diciembre del 2022.

Betssy Chávez denuncia que PNP no la dejó tomar un vuelo hacia Lima

El martes 21, en horas de la noche, la expremier denunció que en el aeropuerto Carlo Ciriani de Tacna, un grupo de efectivos policiales le impidieron subir a un avión para retornar hacia Lima desde dicha ciudad, además acusó al Gobierno de persecución política.

"Me encuentro en el aeropuerto de Tacna. Y, como ustedes saben, yo no tengo requisitoria en el país. Sin embargo, estoy a punto de abordar mi vuelo para regresar a Lima, pero sin ninguna orden judicial se está violando mi derecho al libre desplazamiento en el país. La Policía me dice que tengo una preventiva, pero yo no tengo ninguna notificación", denunció Chávez en su cuenta de Facebook.

Uno de los motivos por lo que se retrasó su proceso de embarque se debe a que la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta a escala nacional para evitar una posible fuga de la Chávez Chino.