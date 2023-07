Cecilia García a la ciudadanía: "A los políticos no les interesas porque saben que no te interesa la política"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, manifestó que a los políticos peruanos no les importa la ciudadanía porque son conscientes de que dichos habitantes son indiferentes a los temas que se tocan sobre política.

Durante la emisión del programa 'En Defensa de la Verdad', la periodista de nuestro medio expresó su malestar porque la población no se involucra en dicha materia.

En esa línea, resaltó que todo el área de lo político intercede de gran manera en el desarrollo de cada una de las personas, desde el plano económico hasta la salud.

"A los políticos tú no les interesas porque saben que a ti tampoco te interesa la política y que eres indiferente, sin darte cuenta que la política domina todo en tu vida y que la política tiene mucho que ver con tu falta de dinero, con tu falta de oportunidades, con tu falta de educación y con tu falta de acceso a la seguridad social, y hasta tu falta de salud", detalló.

La mujer de prensa recordó ante las cámaras su paso por el Congreso de la República y destacó que, en su momento, impulsó leyes que afectarían a "grupos de poder". En ese contexto, señaló que en su camino encontró muchas trabas para lograr ese objetivo.

Tras ello, manifestó que posteriormente notó que hay una situación mucho más grave que el tener "políticos corruptos" en nuestro país, lo cual es la "indiferencia" de la población ante lo que hacen nuestros representantes.

"Después me fui dando cuenta de como se maneja la política, fría, llena de intereses y con mucha plata [...] Luego me di cuenta de algo muchísimo peor, muchísimo más grave que los políticos corruptos, muchísimo más grave que vendan una ley. Me di cuenta de tu indiferencia", puntualizó.