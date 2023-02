Comisión de Relaciones Exteriores evaluará declarar persona no grata al presidente de México

25/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alva (Acción Popular), adelantó que su grupo de trabajo evaluará declarar persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por sus reiteradas injerencias en asuntos internos del país.

En ese contexto, explicó que debido a que los congresistas continúan con sus actividades en las distintas regiones del país como parte de la semana de representación, se deberá esperar algunos días para que la Comisión de Relaciones Exteriores vuelva a sesionar.

"Todo se evalúa en la comisión que presido, como titular, elaboro las mociones respectivas y las presento en las sesiones. (...) Como estamos en semana de representación no me he reunido con mis asesores, las comisiones no están funcionando. (...) [La declaratoria de persona no grata] será un tema que se evaluará, por supuesto", declaró a Infobae.

Posteriormente, se refirió a la soberanía del país y aseguró que se ejercerá "una defensa de estos ataques" o intromisiones. "No lo vamos a aceptar", enfatizó.

La congresista de Acción Popular también saludó la decisión adoptada por el Ejecutivo de retirar al embajador peruano Gerardo Talavera de México tras las polémicas declaraciones de AMLO contra la presidenta Dina Boluarte.

"Estamos siendo muy activos: la Comisión de Relaciones Exteriores, que siempre ha sido la más tranquila, ahora es la que más trabajo tiene. Hemos sido los primeros en pronunciarnos, en su momento, ante la clara injerencia de estos mandatarios que no reconocen a la presidente Dina Boluarte y defienden al golpista Castillo", destacó.