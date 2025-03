"¿Cómo voy a robar algo que es mío?": Daniel Salaverry se defiende tras condena a prisión efectiva por peculado doloso

12/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Daniel Salaverry rechazó haber cometido peculado y defendió el uso del dinero asignado durante su semana de representación cuando era congresista entre 2017 y 2018. "¿Cómo voy a robar algo que es mío?", cuestionó al referirse a los 10.000 soles involucrados en el caso.

¿Cuáles fueron los argumentos de Salaverry?

Explicó que, durante su gestión, la Mesa Directiva del Congreso modificó la naturaleza jurídica de dichos fondos, convirtiéndolos en ingresos sujetos a impuestos.

Asimismo, argumentó que su labor como vocero y miembro de la Junta de Portavoces lo obligaba a viajar constantemente a Lima durante las semanas de representación, motivo por el cual utilizaba esos fondos para trasladarse sin recibir viáticos adicionales.

"En 2017, cuando Luis Galarreta era presidente del Congreso, hubo un acuerdo de Mesa y se decidió que este dinero sería considerado como ingreso, aplicándosele un impuesto a la renta. De los 4.000 soles, se descontaban 2.200, quedando 2.800 soles de libre disposición para el congresista", detalló.

El Poder Judicial condenó a ocho años de prisión efectiva al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, tras hallarlo culpable del delito de peculado doloso en agravio del Estado.

La sentencia fue dictada por la magistrada Norma Carbajal, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, durante la audiencia de adelanto de fallo realizada el miércoles 12 de marzo.

La ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 21 de marzo, fecha en la que la decisión deberá quedar firme. Mientras tanto, el exlegislador podrá acogerse a un recurso de apelación y deberá cumplir con estrictas reglas de conducta para evitar la revocación de la suspensión provisional.

¿Qué medidas tomará ante la sentencia?

Tras conocer el fallo en su contra, el excongresista calificó la decisión del Poder Judicial como "una aberración jurídica" y anunció que apelará. "Voy a apelar porque esto es una barbaridad. Si escuchas lo que dijeron en la sentencia, es una aberración jurídica", sostuvo.

Salaverry también cuestionó la actuación de la jueza Norma Carbajal, quien estuvo a cargo de la sentencia. Además, sostuvo que la magistrada fue la encargada de elaborar el proyecto de sentencia. "No puedes hacer un juicio si no has estado en nada", añadió.

"La doctora Norma Carbajal llegó al final del juicio porque cambiaron al juez. Ella no estuvo cuando se presentaron los peritos. ¿Cómo una jueza que solo participó en dos o tres audiencias de las 20 que hemos tenido va a sentenciar en contra cuando incluso la Contraloría y todos los documentos respaldan nuestra posición?", criticó.

La condena contra Daniel Salaverry aún no es firme, ya que la ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 21 de marzo, permitiéndole interponer un recurso de apelación. Mientras tanto, el excongresista deberá acatar las disposiciones judiciales para evitar la revocación de la suspensión provisional.