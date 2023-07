Congresista Jorge Montoya sobre nueva Mesa Directiva: "No acepto que entre alguien de la izquierda"

El congresista de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre las elecciones para la nueva Mesa Directiva y aseguró que, para él, ningún legislador de la izquierda debería conformar dicha delegación. Según indicó, la derecha tendría la capacidad de presidir el Congreso de la República.

Las palabras del parlamentario tuvieron lugar este lunes 24 de julio durante una entrevista para Radio Nacional. Allí, el almirante confesó que su bancada ha conversado el Bloque Magisterial, pero sin llegar a un acuerdo, pues existen diferentes opiniones sobre una posible alianza con este sector.

"Sí se ha conversado con el Bloque Magisterial. Con diferentes opiniones, no se ha llegado a ningún acuerdo, vamos a ver qué pasa. Yo tengo una posición particular de que no acepto que entre en la Mesa Directiva alguien del lado de la izquierda. La derecha debe hacer su propia mesa y tiene la fortaleza para presidirla, no tiene por qué estar buscando alianzas", declaró esta mañana.