Congresista Magaly Ruiz se allana a investigación en su contra por presuntos cobros irregulares

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Magaly Ruiz informó, a través de sus redes sociales que, se allana a las investigaciones que le sigue la Fiscalía de la Nación por presuntamente haber efectuado cobros irregulares, luego de conocerse la denuncia de uno de sus trabajadores en el Parlamento.

"Con carácter de urgencia informo a la Fiscalía que me allano contundentemente a las investigaciones y expreso mi voluntad de cooperación en ellas", escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

De esta manera, la legisladora tomó conocimiento por los medios de comunicación del inicio de una investigación preliminar en su contra como presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión.

Ruiz utiliza se pronuncia tras inicio de investigación en su contra

Congresista acusada de recortar sueldo de trabajadores

El programa dominical "Panorama" reveló que Carlos Marina Puscán, extrabajador del Congreso, denunció que le cobraran S/. 1.500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, precisamente este grupo de trabajo era liderado por la congresista Magaly Ruíz Rodríguez.

Según informó el comunicador, el encargado de cobro de cupos era Johnny Romero Nima, quien también es el asesor principal y mano derecha de la parlamentaria Magaly Ruíz Rodríguez.

Estas cobranzas se realizaban porque la legisladora "estaba endeudada hasta el cuello" por sus gastos en la campaña electoral pasada, según informó "Punto Final".

El contrato de Carlos Marina venía acompañado de una condición. Esta consistía en realizar "un aporte voluntario de S/. 1.500 para concepto de caja chica, ya que la comisión estaba enfocada en hacer apoyo a los niños en desprotección".

¿Qué dice Magaly Ruiz?

La legisladora puso en duda el por qué recién se da a conocer la denuncia en su contra sobre presuntos cobros irregulares durante su gestión, deslizando la idea que el Congreso está pasando por momentos críticos debido a la coyuntura política y social.

Además, indicó que ella no tenía nada que ver en situaciones entre su asesor y su colaborador, puesto que son "temas de terceros"; alegando además que, no se encuentra en los chats que presuntamente la vincularían con el caso.

"En conversaciones de terceros yo no me tengo que meter, absolutamente nada. Yo no tengo que responder por terceros. Yo respondo por mi persona. Y es más vuelvo a decir. Es un chat, que yo no estoy. Ustedes preséntenme las pruebas las pruebas correspondientes", enfatizó indignada ante los medios de prensa.