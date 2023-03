Fiscalía inició investigación preliminar contra Magaly Ruiz por "cobros irregulares" a uno de sus trabajadores

09/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la congresista Magaly Ruiz por presuntamente haber efectuado cobros irregulares, esto tras conocerse la denuncia en su contra por supuesto recorte de sueldo a uno de sus trabajadores en el Parlamento.

Según informó el Ministerio Público (MP), la legisladora es señalada como la supuesta autora del delito contra la administración pública.

"La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, como presunta autora del delito contra la administración pública (concusión), quien habría efectuado cobros irregulares", precisó el organismo en su cuenta oficial de Twitter.

Agregado a ello, informó que se dispuso incluir en la referida investigación al asesor principal y mano derecha de Ruíz Rodríguez, Johnny Romero Nima, esto por ser presunto cómplice del mismo delito por el cual se le sindica a la parlamentaria.

"Asimismo, dispuso incluir en la investigación a Johnny Romero Nima, asesor principal de Organización Parlamentaria del despacho congresal, como presunto cómplice del mismo delito", indicó el MP.

Denuncia contra Magaly Ruiz

El dominical "Panorama" dio a conocer que el extrabajador del Congreso, Carlos Marina Puscán, denunció que le cobraran S/. 1.500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, cuyo grupo de trabajo era liderado por la parlamentaria Magaly Ruíz.

En este caso se señaló como el encargado de realizar dicho cobro a Johnny Romero Nima, quien fuera asesor principal de la congresista.

Tras ello, Magaly Ruiz se pronunció ante la prensa e indicó que no tenía vínculo entre los hechos ocurridos entre Romero Nima y el referido colaborador, puesto que son "temas de terceros".

"En conversaciones de terceros yo no me tengo que meter, absolutamente nada. Yo no tengo que responder por terceros. Yo respondo por mi persona. Y es más vuelvo a decir. Es un chat, que yo no estoy. Ustedes preséntenme las pruebas correspondientes", expresó.

De igual manera, puso en tela de juicio los motivos por los que recién se revela esta acusación. "Para mí es bien raro, en esta situación tan crítica que vivimos y tan vulnerable, todos los congresistas, ha creído conveniente recién hacer la denuncia, después (de) casi un año", manifestó.

En ese sentido, indicó que el posible verdadero motivo que estaría detrás de la denuncia de Marina Puscán sería recuperar el empleo en su despacho.

Por ello, tras revelarse los mencionados sucesos en torno a la congresista Magaly Ruiz y uno de sus trabajadores, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar en su contra por supuestamente haber realizado cobros irregulares.