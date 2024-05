Congreso: Acuerdan presentar moción de interpelación contra ministro del Interior por inasistencia a Comisión de Defensa Nacional

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas ha acordado presentar una moción de interpelación en contra del ministro del Interior, Walter Ortiz.

La medida ha sido adoptada por el grupo de trabajo del Congreso liderado por la parlamentaria Patricia Chirinos, ello luego de que el titular del Mininter se ausentara a sus sesiones hasta en tres oportunidades.

Sobre dicho acuerdo, la congresista de Avanza País manifestó su incomodidad con la reiterada inasistencia del ministro del Interior, Walter Ortiz, y la calificó como una falta de respeta.

Y es que, según detalló la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Patricia Chirinos, el titular del Mininter fue citado para presentarse ante este grupo de trabajo en tres ocasiones desde el 15 de abril hasta el 13 de mayo.

En esa misma línea, la congresista de la República dio a conocer que una nueva invitación para Walter Ortiz estaría en evaluación. Sin embargo, esta sería analizada sin la garantía de que el integrante del Gabinete Ministerial finalmente haga acto de presencia.

Cabe decir que recientemente, el ministro del Interior se pronunció sobre la desactivación del Equipo Especial de la PNP que apoyaba a la Eficcop e dio a conocer que se realizarán modificaciones en la PNP para que esta no tenga injerencia política.

Al menos yo me he dado cuenta, yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tenía fundamento (...) simplemente estamos reestructurando para que la Policía no tenga esa injerencia política", declaró.