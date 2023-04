Congreso: Comisión Permanente verá mañana denuncia constitucional contra parlamentaria María Cordero

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 26 de abril, en horas de la tarde, se reunirá la Comisión Permanente para continuar con el proceso del Reglamento del Congreso respecto a las 4 denuncias constitucionales a congresistas. En dicha sesión se evaluará la denuncia declarada a la parlamentaria, María Cordero Jon Tay, por el presunto delito de concusión.

Esto por presuntamente recortar los sueldos a sus trabajadores, a través de un intermediario que laboraba en el Congreso de la República.

Denuncia de Martha Moyano

La primera vicepresidenta del Congreso de la República y miembro de la Bancada de Fuerza Popular (FP), Martha Moyano, presentó una denuncia constitucional contra su homóloga María Cordero Jon Tay por presuntamente cometer el delito de concusión, según el art. 382 del Código Penal; además, de infracciones a los artículos 1, 2 inciso 15; 22, 23, 38 y 45 de la Carta Magna.

En ese sentido, la Comisión Permanente otorga a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo no mayor de quince días hábiles para la investigación e informe final de la denuncia constitucional contra la referida parlamentaria.

"(El plazo puede ser) prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales (...)", señala el inciso reglamentario.

Nuevos audios de la congresista Cordero Jon Tay

El último domingo, un programa dominical, lanzó nuevos audios que comprometerían más a la parlamentaria acusada del delito de concusión. En ese sentido, estos nuevos materiales datan de agosto de 2022, donde la legisladora pide dinero porque su partido (FP) lo requería.

"Hay gente para cambiar ahorita y lo puedo hacer. Piensen bien lo que están haciendo. Si accionan bien ustedes, todo sigue igual. Si no, no tendré consideración. El partido nos cobra a nosotros. Nosotros también pagamos. O sea yo pago, ¿y ustedes por qué no van a pagar?", se la escucha decir.

La actitud de la congresista es dominante y de amenaza ante sus colaboradores. "Acá nadie tiene por qué molestarse, porque tienen varios meses trabajando. O sea, quiere todo, no es así, pues", se le escucha decir.

Ministerio Público abrió denuncia contra parlamentaria

Por su parte, el Ministerio Público abrió investigación contra la legisladora, María Cordero Jon Tay, por el presunto delito de concusión. El caso incluye a Paredes como presunto cómplice en el recorte de sueldo a los trabajadores.

Cabe recordar que Braden Paredes Calla era el intercesor entre la congresista y los colaboradores. Su función dentro del Parlamento era técnico de archivo del Congreso de la República.