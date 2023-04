Congreso: Presentan proyecto de ley para que no se asigne chofer, vehículo y combustible a exministros

30/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, presentó un proyecto de ley para restringir la asignación de presupuesto del Estado para servicio de chofer, vehículo y combustible en favor de exministros de Estado y otros exfuncionarios de menor rango.

"Queda prohibida la asignación de chofer, vehículo y combustible a exministros de Estado y exfuncionarios de menor rango que hayan cesado en el cargo", indica el artículo 3 del proyecto de ley.

En la presentación, el legislador Alejandro Soto sostuvo que sí les corresponde esta asignación de seguridad y pensión a exfuncionarios del Estado como expresidentes de la República. Mientras que, en el caso de otros exfuncionarios, corresponde realizar una evaluación para que estos puedan obtener estos beneficios.

"Los exministros ya no son funcionarios del Estado por lo que no resulta razonable ni proporcional que a pesar de haber dejado el cargo hace meses, un exministro siga gozando de beneficios", dice la propuesta de ley.

Denuncia revela gastos de exministros

El parlamentario propuso esta iniciativa luego de una denuncia periodística de un diario local, el cual revela que los exministros Alessandra Herrera y Alejandro Salas habrían usado exageradamente la asignación de los gastos de chofer, vehículo y combustible, tras dejar su cargo. Para Soto, este aspecto debería ser corregido a fin de no perjudicar al Estado.

Según citó la investigación, la exministra de Energía y Minas Alessandra Herrera acumuló 6000 kilómetros en cinco meses de gestión, lo que significó el gasto por parte del Estado por alrededor de S/ 43 mil, pero no existe un reporte de que este dinero se haya gastado en esas movilizaciones.

Por su parte, el exministro de Trabajo Alejandro Salas habría recorrido 934 kilómetros en 24 días y cuenta con hasta 80 galones de combustible para sus traslados mensuales.

"Como puede advertirse, se observa que exministros de Estado han venido haciendo uso de beneficios que no tienen sustento. Los exministros ya no son funcionarios por lo que no resulta razonable ni proporcional que a pesar de haber dejado el cargo hace meses, un exministro siga gozando de beneficios", sostuvo durante su propuesta.

¿Qué dice la normativa actual?

De acuerdo a la Resolución Ministerial 1506-2022, del Ministerio del Interior (Mininter). Este dispositivo, publicado el 20 de octubre del 2022, establece los lineamientos para brindar servicio de seguridad y protección a funcionarios, dignatarios y personalidades.

Mediante esa resolución, que fue firmada por el entonces ministro del Interior Willy Huerta, se aprobó la Directiva 007-2022-IN-DIRSEEST PNP. Esta establece que exfuncionarios que ejercieron por al menos seis meses como presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial, presidente del Consejo de Ministros, vicepresidentes de la República, ministros de Estado y fiscal de la Nación pueden mantener ciertos beneficios de seguridad por seis meses.