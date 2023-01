Daniel Abugattás sobre manifestaciones: "A la presidenta le quedará exigir el cese de las protestas a cambio de su renuncia"

17/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista para Exitosa, el expresidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, se pronunció acerca de la venida de cientos de manifestantes del sur a la capital para llevar a cabo el denominado evento, 'La toma de Lima'.

En ese sentido, Abugattás sostuvo que en el Perú se viene aconteciendo "el colapso definitivo de la política", luego de los hechos suscitados durante la gestión de Pedro Castillo Terrones y la sucesión de Dina Boluarte Zegarra.

"Lamentablemente no hay un lado correcto en la situación que estamos viviendo. Estamos frente a una crisis política que me atrevería a llamarla: el colapso definitivo de la política peruana. Tenemos al país paralizado al margen de las marchas que se puedan presentar. Estamos en un estado de coma que no tiene interlocutores".

De acuerdo a ello, extitular de la Mesa Directiva del Pleno, apuntó que si el conflicto se incrementa, Boluarte Zegarra debería dar un paso al costado para finiquitar la coyuntura actual que afecta a la nación.

"Por la forma en la que se vienen desarrollando los acontecimientos, va a hacer con el uso de la fuerza, pero que acarrea más muertos. ¿Hay alguna solución cuando hay una negativa al diálogo? Si se agrava la situación actual y continuamos en esta parálisis, lo único que le va a quedar a la presidenta, es poner condiciones, exigir el cese de las manifestaciones a cambio de su renuncia condicionada a varios puntos".

Por último, criticó la actuación del Legislativo; mencionando que "viven en una realidad surrealista", dado que no debaten iniciativas en favor de la ciudadanía y que ayuden a abolir las marchas.

"El Congreso no va a jugar ningún rol en las nuevas elecciones. Cuando está el país yéndose en una dirección, ellos están hablando de eliminar el voto de confianza. En este momento, las exigencias del Perú, son otras, diera la impresión que vivieran en un mundo surrealista".

