Darwin Espinoza: Congresista y su hermano son acusados de apoderarse de local partidario en Chimbote

El congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, aumenta un cuestionamiento más en su contra, luego que lo acusaran a él y a su hermano de apoderarse de un local partidario en la ciudad de Chimbote en el 2018.

De acuerdo al reportaje periodístico, de "Cuarto Poder", algunos militantes de la región de Áncash, denunciaron conflictos físicos, debido a que habrían resultado heridos.

En tal sentido, se conoció que la militante de Acción Popular, Yuliana Silva, de 30 años contó uno de los episodios más terribles que le tocó vivir en su larga carrera política. El día en que habría sido agredida por Yuri Espinoza, nada menos que el hermano del congresista Darwin Espinoza.

Según narró, Silva intentaba subsanar un documento que, en su percepción, creía irregular; sin embargo, Yuri Espinoza la atacó cuando se percató que estaba siendo grabado por la integrante del partido de la lampa, ya que interfería en sus intervenciones.

Además, al sentir su incomodidad, Yuri Espinoza decidió apagar las luces del local partidario ubicado en Chimbote para agredir físicamente a Giuliana Silva, según el testimonio de la militante.

Cabe mencionar que, en videos emitidos por el programa periodístico, se muestra cómo otros integrantes del partido político confirman las acciones de Espinoza Vargas.

"Me golpeó con puñetes porque nos estábamos forcejeando con el celular. Él con una mano me jalaba el celular y con la otra me golpeaba en la cabeza y en el estómago. Tanto así que, al no dejarme arrancharme mi celular, él (Yuri Espinoza) me golpea contra la pared y me dirigió hacia la columna. Recibí golpes tan fuertes en el abdomen, cabeza y columna provocando que yo termine mal y hospitalizada", sostuvo.