Defensor del Pueblo sobre propuesta de no poner límites para suplentes en la JNJ: "Ha sido incomprendida"

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre la propuesta de ley que busca habilitar a candidatos con baja calificación como suplentes para la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la misma que ha quedado pendiente de votación en el Congreso y que también señala que "ha sido incomprendida".

Defiende su propuesta

En entrevista con La República, el titular de la Defensoría del Pueblo se refirió a la propuesta legislativa que presentó a la Comisión de Constitución y que tenía como objetivo la modificación de los requisitos para que los jueces o juezas sean suplentes de la JNJ, de tal manera que se elimine su límite numérico.

Al respecto, sostuvo que su propuesta había sido "incomprendida" y que "en el fondo" se había querido resolver de inmediato una situación de inestabilidad "para que se puedan tomar las mejores decisiones".

Por no tomar esa decisión, Josué Gutiérrez afirma que vienen ocurriendo problemas como "que no se tengan definidos a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec)".

"La Constitución habla de siete miembros titulares, pero en la ley orgánica de la JNJ se ha puesto siete suplentes y en eso quisieramos que haya coherencia en el curso de la próxima legislatura y conversaremos con quien le toque asumir la presidencia de la Comisión de Constitución a efecto de preguntarle si van a ver este tema", declaró defendiendo su propuesta ante el referido medio de comunicación

Como se recuerda, la propuesta surgió luego de que los magistrados Abraham Siles y Mónica Rosell Medina (suplentes) rechazaran ser nuevos miembros de la referida institución por la inhabilitación de sus homólogos Inés Tello y Aldo Vásquez, decisión que consideraron arbitraria.

Sobre creación de la Escuela Nacional de la Magistratura

En la conversación con el referido medio, Gutiérrez decidió no cuestionar el proyecto de ley que pretende desaparecer la JNJ y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura. "Estoy de acuerdo en cualquier sistema que se instaure en el país debe fortalecer la meritocracia y se despolitice. Cualquier que sea la salida, en buena hora", declaró.

Finalmente, se mostró preocupado en imaginar un escenario en el que el Poder Judicial no resuelve a favor de la restitución de Tello y Vásquez, y la JNJ se queda sin quórum hasta fin de año sin poder elegir a las autoridades electorales. "No me quisiera poner en ese escenario", precisó.

De esta manera, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, declaró que su propuesta para modificar los requisitos de ser suplentes en la Junta Nacional de Justicia fue "incomprendida".