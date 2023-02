Diego Bazán: "Si Dina Boluarte renuncia, hay un grupo que buscará la censura del congresista Williams"

02/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, consideró que si la presidenta de la República, Dina Boluarte, renuncia a su cargo, "un grupo de personas buscará la censura" del presidente del Parlamento, José Williams. Asimismo, se dirigió a la mandataria y pidió que no "claudique a su función".

Asimismo, consideró que "la izquierda aprovecha los momentos de desorden y caos para imponer a un presidente y titular del Congreso".

"Hago un llamado a la presidenta de la República de no claudicar a su función, establecida constitucionalmente. No lo hago por la señora Dina Boluarte, sino por la gobernabilidad del país. Lo que es claro en este momento y con el desorden generalizado que vive el Congreso de la República y el claro fraccionamiento no sabemos quién pueda terminar de presidente de la República del Perú", declaró el parlamentario Bazán ante la prensa.

"Si la señora Boluarte renuncia, hay un grupo que buscará la censura del congresista Williams y cualquiera terminará de presidente del Perú", añadió.

Cabe señalar que, este jueves, la jefa de Estado, Boluarte Zegarra, indicó que no evalúa renunciar a la Presidencia, si el Congreso de la República decide no aprobar el adelanto de elecciones para este año.

"Nosotros vamos a esperar lo que ellos decidan, está en manos de ellos decidir el tema del adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego en esta situación", indicó la mandataria.

Además, señaló que la actual crisis política y social que atraviesa el país es responsabilidad de un pequeño grupo que promueve los actos de violencia en el país.

"Yo sé que hay un sector mínimo de la población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país, que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Boluarte y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político anárquico que quiere llevar el país al desorden", señaló.