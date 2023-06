Dina Boluarte y Congreso tienen complicidad para mantenerse hasta 2026, afirma expremier

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó en conferencia de prensa que el tema de adelanto de elecciones "está cerrado" y permanecerá hasta el 2026, lo cual fue cuestionado por el expremier Óscar Valdés, quien aseguró que existe una complicidad entre el Gobierno y el Congreso.

En conversación con el programa ''Exitosa Te Escucha'' conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, señaló que existe una complicidad que involucra al Gobierno y al Congreso, lo cual ha sido totalmente notorio desde que la mandataria intentó suceder a Pedro Castillo.

Seguido a ello, Valdés afirmó que no ve ''una luz al final del túnel'', debido a que la mandataria no evidencia un plan de Gobierno y solo demuestra una actitud triunfalista junto a su premier ante la población peruana.

''No vemos un plan de Gobierno, vemos un aire triunfalista de la señora Boluarte y su premier. No dicen nada de la inseguridad ciudadana, no dicen nada de los muertos por el dengue, tampoco de la economía y que no va a haber empleo'', declaró Óscar Valdés a nuestro medio.