Dina Boluarte exhorta al PJ: "Sentenciados por violación, acoso y terrorismo no deben volver a las aulas"

Dina Boluarte volvió a enviar un mensaje hacia el Poder Judicial, pero esta vez lo hizo pensando en el inicio de las clases escolares en el Perú. La mandataria le pidió al organismo de justicia que evite que los sentenciados por violación, acoso y terrorismo no vuelvan a ejercer como profesores en los diversos colegios del país.

La presidenta de la República viajó hasta la Región Piura para la inauguración de la remodelada Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima en donde se beneficiarán cientos de niños de la zona.

Luego de los actos protocolares y tras presentar los diversos ambientes de este nuevo colegio, Dina Boluarte se tomó varios minutos para dirigirse a los asistentes y padres de familia que acudieron a este evento.

Una vez más, la mandataria aseguró que su gobierno se encuentra más que comprometido con la educación de los niños en el Perú por lo que aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al Poder Judicial respecto a los maestros procesados.

Boluarte Zegarra pidió al ente de justicia cuidar a los niños del país y separar a los docentes que han sido sentenciados por violación, acoso y terrorismo tal como lo hizo su gobierno que apartó a más de 600 profesores por dicho motivo en los últimos meses.

"En nuestro Gobierno, la protección de la niñez es una prioridad. No permitimos que violadores, acosadores ni terroristas estén en las escuelas. Por eso, hemos expulsado a más de 680 docentes, auxiliares y personal administrativo con procesos y condenas por estos graves delitos. Hacemos un llamado al Poder Judicial para que juntos cuidemos y garanticemos la integridad de nuestros niños. La enseñanza tiene que ser inmaculada", indicó.

🔴🔵 Desde Piura, la presidenta de la República, Dina Boluarte, instó al Poder Judicial a proteger a los escolares de sentenciados por violación, acoso y terrorismo: "Estos señores no deben volver a las aulas".

En esa misma línea, la primera autoridad política del Perú dejó en claro que su administración continuará brindando la mejor infraestructura a los escolares del país para que estos puedan recibir una educación de calidad.

"El empeño que le ponemos a la educación conscientes de la importancia de este sector para el desarrollo del país no tiene precio, no tiene cansancio y no debe tener demora en la construcción de colegios. Este colegio se construyó con una inversión de más de 48 millones de soles y cuenta con ambientes bien equipados", añadió.