Ministro de Educación sobre Partido Morado: "Si consultorías en Sunedu son falsas, me disculparé"

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Óscar Becerra, señaló que "pedirá disculpas" en caso se demuestre que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no realizó consultorías en los últimos años.

"Si los reportes que me han entregado, donde dicen que Sunedu tenía consultorías, son falsos, habrá que investigar, hacer proceso contra los que me han mentido, y me disculparé públicamente con todos los que merezcan una disculpa", expresó en Hablemos Claro.

Las declaraciones del titular del Minedu se dan luego de que el Partido Morado pidiera al ministro que se rectifique por sus recientes afirmaciones en medios de comunicación, donde aseveró que el Minedu era la "caja chica" de esta organización política.

"Cuando digo que el Minedu era la caja chica de un partido, me refiero al Partido Morado. Porque he encontrado que varias personas relacionadas con ese partido u ONG, donde dirigentes de ese partido son distinguidos miembros, facturaron al Minedu por consultorías", había indicado.

Por su parte, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, rechazó que la entidad venga realizando contratos de consultorías con el fin de favorecer alguna ONG o un partido político.

El ministro Óscar Becerra informó que, en total, se han gastado "728 millones de soles" en la última década por ese concepto, tanto en el Minedu como en Sunedu.

Aclara versión sobre el Partido Morado

En otro momento, el ministro Becerra aseguró que "el Partido Morado no le ha facturado al sector educación, al Minedu ni a nadie". No obstante, señaló "muchas personas relacionadas al partido sí han realizado consultorías".

Precisó que las consultorías no son ilegales, pero se trata de un tema de "integridad". "Vamos al hecho que una persona que estuvo dentro de un sector, termine luego facturándole a ese sector", añadió.