Edwin Martínez aseguró que Nicolás Maduro tuvo "cómplices pagados" en elecciones: "Hubo total fraude"

El congresista de la República, Edwin Martínez, se pronunció sobre la crisis política en República Bolivariana de Venezuela tras los resultados de las elecciones presidenciales 2024. Sobre ello, aseguró que existió un "fraude total", debido a que Nicolás Maduro habría contado con "cómplices".

"Nicolás Maduro ha tenido cómplices"

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, el parlamentario expresó su incomodidad señalando que los "cómplices" de Maduro habrían recibido pagos para informar sobre una "elección limpia y transparente".

"Hubo un total fraude, es algo que está claramente explicado (...) Hubo boca de urna y ahí hace tremenda diferencia, el problema es que Nicolás Maduro ha tenido cómplices, se ha llevado cómplices pagados incluso para que vayan y determinen que hubo una elección limpia, clara y transparente", dijo a Canal N.

En #OctavoMandamiento, el congresista Edwin Martínez sobre crisis política en Venezuela: "Hubo un total fraude. Han ido cómplices pagados para que determinen que fueron elecciones libres"



— Canal N (@canalN_) August 2, 2024

De tal modo, Martínez estuvo en una mesa de diálogo junto al congresista Guido Bellido, quien defendió las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Según precisó Bellido, en lugar de preocuparse por la situación en dicho país, se debe concentrar la atención en las problemáticas nacionales.

Edwin Martínez arremete contra Guido Bellido

En tal sentido, el legislador Edwin Martínez consideró que su colega Bellido busca "tapar el sol con un dedo" al desviar la atención de la verdadera problemática venezolana, asegurando que sí existió un "total fraude".

Cabe mencionar que, Bellido explicó que Martínez, al no haber estado presente físicamente en dichas elecciones venezolanas, no podría acusar un presunto fraude. "Si no haz estado presente no puedes hablar", detalló.

Además, el expremier del gobierno de Pedro Castillo mencionó a la legisladora Kelly Portalatino, asegurando que ella sabría la situación real al haber asistido como veedora a dichas elecciones presidenciales. Tras ello, Martínez acusó que justamente existieron "cómplices" que habrían sido comprados por Maduro para informar sobre una elección "limpia, clara y transparente".

"A las claras se nota que es una total complicidad entre aquellos que les gusta vivir en ese mundo de caos, violencia, cultivo de las ideologías de Guido Bellido que defiende a tremendo dictador", expresó el congresista Edwin Martínez.

Durante dicho intercambio de ideas, Guido Bellido mencionó que en el Perú existe la misma violencia que viene presentándose en Venezuela, por lo que acusó que Martínez "vive en un mundo imaginario"; ello recordando los muertos en protestas del 2022 y 2023.

De esta manera, el parlamentario Edwin Martínez, consideró que sí existió un "total fraude" en las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela tras los cuestionados resultados que habrían sido apañados por presuntos "cómplices".