Guillermo Bermejo: Un congresista financiado por Maduro no puede ser veedor, afirma internacionalista

En diálogo con Exitosa, el internacionalista venezolano, Luis Nunes, calificó de "anormal" la participación de Guillermo Bermejo como presunto veedor en las elecciones de Venezuela. Ello debido a que su viaje fue financiado por el régimen de Nicolás Maduro.

En el programa Informamos y Opinamos, Luis Nunes puso en duda la imparcialidad de Bermejo y de los parlamentarios de Perú Libre en los comicios de su país natal, sobretodo cuando fueron invitados por el oficialismo.

"Por supuesto que es absolutamente anormal y contranatura. Tú no puedes ser juez y parte. ¿Cómo puedo yo ir a un país a verificar un proceso electoral, si me está invitando la persona que está a cargo del sistema Ejecutivo?", sostuvo de manera tajante.

Como recordó el experto, el líder chavista tendría acaparado todos los poderes del Estado, de tal manera que no importa si los parlamentarios fueron invitados por el poder Ejecutivo o por el organismo electoral, en este caso el Consejo Nacional de Elecciones (CNE).

Asimismo, Nunes criticó al parlamentario por decir que se había alojado en un hotel de lujo durante su visita al país llanero. "No sé en dónde se habrá hospedado", sostuvo y destacó con cifras la crisis económica que vive su nación.

"Yo estoy hablando de datos reales, no de utopías ni de ideologías comunistas. Yo estoy hablando de la realidad, lo que es Venezuela, mi país, con el 80% de pobreza y el PBI más bajo", destacó.

Más temprano, el abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, confirmó en Exitosa que el gobierno de Nicolás Maduro financió el viaje de su defendido.

"El congresista Guillermo Bermejo no ha viajado con dinero del Estado, no ha viajado con financiamiento de un empresario particular o privado, él ha sido convocado por el Gobierno venezolano, gobierno de turno, gobierno que ha asumido los gastos, como asume con cualquier persona o cualquier invitado que tengan", subrayó.