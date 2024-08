Edwin Martínez califica de "blindaje" el archivamiento de censura contra ministros Quero y Hernández

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, criticó al Parlamento por archivar la moción de censura contra los ministros de Educación, Morgan Quero, y de la Mujer, Ángela Hernández.

La medida fue votada antes de finalizar el pleno, por lo que al no contar con las firmas correspondientes, según el artículo 86, el pedido pasó al olvido pese a que en el momento de su presentación contó con 33 firmas.

La acción legislativa buscaba que los titulares del Ministerio de Educación y Ministerio de la Mujer detallaran el porqué hubo inacción ante los más de 500 casos de violación sexual contra niños awajún en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

El legislador elegido por Arequipa lamentó que sus compañeros no se pongan la mano en el pecho y se pongan en los zapatos de los familiares de las víctimas, preguntándose si esa sería la misma decisión que tomarían si alguna persona allegada a los correligionarios fueran víctimas de violencia sexual.