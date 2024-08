Martín Vizcarra postulará la Presidencia, afirma su vocero: "La inhabilitación será revertida"

En exclusiva para Exitosa, el vocero de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, aseguró que el expresidente podrá postular a las elecciones de 2026 pese a la inhabilitación en su contra. Ello porque confía en que la medida será revertida.

Como se recuerda, Vizcarra tiene vigente una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos por haberse vacunado irregularmente durante la pandemia de COVID-19.

En el programa Informamos y Opinamos, el exministro de Trabajo del gobierno de Vizcarra declaró que la ciudadanía se ha cansado de "una falsa narrativa", en la que se acusa al expresidente de ser el presunto responsable de las muertes durante la emergencia sanitaria.

Como se recuerda, al exjefe de la República también se le atribuye la adquisición de pruebas rápidas en vez de moleculares y la compra de suministro de oxígeno medicinal no adecuado que habría puesto en riesgo la salud de todos los peruanos.

Su vocero, sin embargo, destaca que la ciudadanía "no cree" en estas imputaciones y que prueba de ello sería "cómo camina con tranquilidad y cómo es recibido", a diferencia de otros políticos.

Consultado por si el expresidente solicitará la pensión vitalicia al igual que el exmandatario Alberto Fujimori, este negó dicho requerimiento, pero no descartó que pueda hacerlo más adelante, puesto que se trata de una decisión personal.

"Él no lo ha pedido. (¿La va a pedir?) Yo no se lo he preguntado. Yo solo que él está trabajando como todos los ciudadanos e incluso está pidiendo permiso para trabajar en Moquegua", manifestó.