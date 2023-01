Elizabeth Taipe sobre mensaje a la Nación de Boluarte: "Buscan implantar el miedo"

20/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Perú Libre (PL), Elizabeth Taipe Coronado, se refirió al mensaje de la Nación de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en respuesta a las protestas desatadas en la capital contra su Gobierno y el Parlamento, denominada como 'La Toma de Lima'.

A detalle, la parlamentaria desestimó el pronunciamiento de la jefa de Estado, ya que habría anunciado una "persecución" contra los manifestantes. En esa línea, agregó que la misiva estuvo llena de "odio" y tuvo por finalidad implantar el "miedo" en las facciones que se encuentran marchando.

"Un mensaje sesgado de odio, aplaudir a los asesinos, anunciar persecución, implantar el miedo, obviar crímenes de lesa humanidad", escribió la representante de PL en su cuenta oficial de Twitter.

En ese sentido, Taipe Coronado apuntó que el régimen de Boluarte pretende establecerse de cualquier manera, "cometiendo ilegalidades" en el trayecto; sin embargo, aseguró que tarde o temprano la justicia llegaría para bienestar de los peruanos.

"Hoy se aferran al poder ¿A qué costo? Todo tiene un final y no quedarán impunes. ¡El pueblo jamás lo olvidará!", sentenció la congresista.



Dato

Por medio de un mensaje a la Nación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció acerca de las manifestaciones que se realizan en contra de su Gobierno. A detalle, la jefa de Estado invitó a los protestantes que llegaron a Lima a un diálogo alturado para cesar la crisis social.

"No me voy a cansar de llamar al buen diálogo, no me voy a cansar decirles: trabajemos en la mirada que el país necesita", declaró la mandataria en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.