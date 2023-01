Flavio Cruz: "Lo que están buscando es hacer responsable a la izquierda de todo lo que salga mal en este país"

23/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, consideró este lunes que la izquierda constantemente es culpada por "todo lo que salga mal" en el país.

"Lo que están buscando es hacer responsable a la izquierda de todo lo que salga mal en este país, es responsable la izquierda, eso no es así y el país, la gente, tampoco ya se los cree", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el legislador también se refirió a las voces que señalan el partido del lápiz estaría condicionando su voto a favor del adelanto de elecciones con que se incluya una convocatoria a referéndum para una Asamblea Constituyente.

"En ningún momento estamos pidiendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente y al Perú entero (le digo) no se dejen confundir. Lo único que estamos pidiendo es una medida administrativa, que es consultar a la población si están de acuerdo o no están de acuerdo, un referéndum, una consulta, una boleta, que diga 'estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo' [...] después vendrá el proceso de convocatoria a Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, es un camino largo del cual somos conscientes", detalló.

Agregado a ello, resaltó que la población que se encuentra protestando en diversos puntos del país requiere que se realice el adelanto de elecciones a la brevedad. En esa línea, indicó que la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, facilitaría dicho proceso.

"El pueblo está pidiendo lo más pronto posible elecciones y la salida, la renuncia, de la señora Dina Boluarte, eso facilitaría en realidad todo y devolvernos la paz, la democracia, el desarrollo para el país", manifestó en Exitosa.

Según el punto de vista de Cruz Mamani, la Mesa Directiva del Congreso también debería recomponerse o "renunciar todos" y que se conforme una nueva; ello a fin de que el nuevo titular del Poder Legislativo asuma, dentro del marco de la Constitución, "la transitoriedad de la conducción del país".

Por otro lado, el congresista perulibrista se refirió al Gobierno del expresidente Pedro Castillo y reconoció que el exmandatario "no estuvo a la altura".

"La tarea del profesor Castillo era hacer un buen gobierno, esa fue su tarea histórica, la historia y el tiempo le dio la oportunidad, lamentablemente no estuvo a la altura", precisó.

Mira la entrevista completa