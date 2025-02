Martín Vizcarra: PJ confirma impedimento de salida del país por seis meses contra expresidente

El Poder Judicial confirmó el impedimento de salida del país contra el expresidente Martín Vizcarra durante seis meses, en el marco del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

A través de la Sala Penal de Apelaciones Nacional de Emergencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el PJ ratificó el pedido de la Fiscalía para prolongar esta medida restrictiva contra el exjefe de Estado. Esta vencía el pasado 4 de enero y ahora será prolongada hasta el 4 de julio.

En el documento oficial, la Sala destacó que la etapa del iniciado juicio oral sería compleja debido a que en la etapa intermedia se admitió una gran cantidad de elementos probatorios: 23 testigos, 3 testigos técnicos, 7 peritos, 146 documentales y 10 pericias.

Asimismo, se indicó que Martín Vizcarra viene cumpliendo reglas de conducta; sin embargo, no se puede eludir la situación judicial que afrontar actualmente. Y es que se encuentra en la etapa del juicio oral afrontando la acusación fiscal por cohecho pasivo propio para el que han pedido 15 años de prisión.

"Debe connotarse además que la prolongación de esta medida no genera una afectación grave a la libertad ambulatoria del imputado, pues la defensa ha informado en audiencia que, en realidad, su defendido Martin Vizcarra Cornejo no tiene pensado viajar al extranjero durante los próximos seis meses, no se han esbozado y menos aún acreditado además razones de salud, familiares o laborales para salir del país", resaltó.