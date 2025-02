Fredy Hinojosa se defiende tras impedimento de salida del país por 6 meses: "Intentan socavar mi reputación"

Fredy Hinojosa se defendió de las acusaciones en su contra con relación por el caso Qali Warma y luego de que el Ministerio Público confirmara su impedimento de salida del país por seis meses. A través de sus redes sociales, alegó ser "blanco de una campaña mediática sin precedentes".

Mediante su cuenta de X, el vocero presidencial del gobierno de Dina Boluarte, dejó entrever que existiría un complot político en su contra, rechazando tajantemente cualquier investigación que se le sigue por presuntas irregularidades durante su gestión en el desaparecido programa 'Qali Warma'.

Como se recuerda, el funcionario es acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de organización criminal con fines de colusión agravada, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. Por lo cual, en ese marco, la Fiscalía Superior Anticorrupción consiguió confirmación de su impedimento de salida del país, así como de otros 11 imputados.

"En los últimos meses, he sido blanco de una campaña mediática sin precedentes, construida sobre un cúmulo de mentiras y falsedades. Estos ataques, lejos de buscar la verdad, han intentado socavar mi reputación y desviar la atención de los hechos reales ", se lee en la primera parte del post de Hinojosa.

Fredy Hinojosa rechaza acusaciones en su contra e impedimento de salida del país.

Seguidamente, Hinojosa Angulo aseguró que no existen pruebas que lo vinculen con los actos ilícitos que se le investigan y por ello, cuestionó la labor de las instituciones judiciales por no cumplir adecuadamente con el debido proceso tras el reporte de una banda delictiva que comercializaba irregularmente las conservas Don Simón para Qali Warma.