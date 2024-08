Giulliana Loza sobre licitud de aportes de Odebrecht en campaña de FP: "Será una discusión del partido"

En las últimas horas, Keiko Fujimori volvió a ser el centro de atención luego de la decisión del Poder Judicial de excluirla junto a otros 16 implicados del delito de obstrucción a la justicia en medio de la investigación que se le sigue por el caso 'Cócteles'.

Por ello, Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, visitó los estudios de 'Hablemos Claro' para dar mayores alcances del avance del caso. En esta extensa charla, la letrada dejó en claro que los supuestos aportes irregulares a las campañas presidenciales del 2011 y 2016 cumplieron con los conductos regulares por lo que no ameritan ser investigados como lavado de activos.

La defensora legal también aseguró que toda esta discusión administrativa no califica como un delito como tal por lo que los integrantes del partido deberán discutirlo a su debido momento para saber las razones del porqué este dinero nunca fue anunciado previamente a sus militantes.

"Esa será una discusión interna del partido, pero no es un caso penal. A lo que yo voy es que estamos desnaturalizando y desviando la atención, se está hablando de cualquier cosa, de temas políticos, pero no de un caso penal por lavado de activos", expresó a Nicolás Lúcar.

A lo largo de la entrevista, Giulliana Loza volvió a ratificar su posición y la de su defendida de que este juicio contra Keiko Fujimori nunca debió iniciar, pero que hará todo lo posible por lograr demostrar la inocencia de la lideresa de Fuerza Popular.

"(Keiko Fujimori recibió dinero para su campaña electoral) Es la tesis de la Fiscalía. ¿Qué reconoce? Que acá no hay delito. El dinero que fue aportado al partido, se ganó en el partido, dinero lícito y no es lavado de activos (...) Esto al final se va a archivar, este caso no debió haber empezado", inició.