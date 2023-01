Gobernador de Puno sobre declaraciones de Dina Boluarte: "En vez de apaciguar los ánimos genera indignación"

24/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, cuestionó las declaraciones vertidas por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en conferencia de prensa sobre los acontecimientos que vienen suscitándose en la mencionada región a raíz de las protestas.

"Cada declaración de la señora Dina Boluarte, en vez de apaciguar los ánimos genera indignación, que la gente reacciones, no entendemos a dónde quiere llegar", declaró para nuestro medio. Cabe indicar que, una de las frases más polémicas de hoy fue: "Puno no es el Perú".

Asimismo, negó que las autoridades de Puno no quieran comunicarse con el gobierno central para encontrar una solución a la crisis que se vive en el país y lamentó que se quieran "malinformar". La autoridad regional precisó que la semana pasada se reunión con uno de los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"Miente la señora Boluarte. Yo me he reunido el miércoles pasado con el señor Gustavo Ruiz Olaya, que se ha presentado en el Gobierno Regional como asesor de despacho de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. No puede decir que no nos reunimos. También dijo que no había permitido atender a los heridos", afirmó.

Richard Hannco expresó su preocupación por los actos vandálicos que se cometen en la región Puno e indicó que estos deben ser sancionados, pero también cuestionó las malas decisiones del Gobierno y las declaraciones de la mandataria que "exacerban lo ánimos de la población".

"Esas declaraciones mínimamente no ayudan a solucionar el problema. Aquí tenemos que llamar la atención a ambas partes. Yo no estoy de acuerdo con que se quemen la instituciones. Aquí se está instaurando una cuestión de 'tierra de nadie'", manifestó.

"Yo he hablado con el general de la Policía en Puno para hacer llegar nuestra preocupación, pero si un día estamos tranquilos y aparece con esta frase la señora Dina Boluarte diciendo que 'Puno ya no es el Perú' o que 'Los puntos rojos están poniendo las balas dum dum'. Así no puede pedir a la población que se calme", agregó.

El gobernador regional de Puno afirmó que la señora Dina Boluarte llama "violentistas" y "radicales" a gente que justamente votó por ella.