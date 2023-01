Guerra García: "Fuerza Popular propone adelanto de elecciones para 2023 porque necesitamos paz y calma"

30/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), reafirmó este lunes que su bancada propuso el proyecto de ley para el adelanto de elecciones generales para octubre del 2023 para iniciar un proceso de pacificación en el Perú.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el legislador naranja sostuvo que nuestro país requiere paz y calma en el marco de la grave conflictividad social, que ha dejado al menos 58 fallecidos a nivel nacional según cifras de Defensoría del Pueblo.

"Yo quiero intentar explicar por qué, por lo menos Fuerza Popular, ha propuesto adelanto de elecciones para octubre del 2023. ¿Por qué? Porque necesitamos paz y calma en nuestro país", declaró en nuestro medio.

"¿Cuál fue nuestro análisis? Que no iban a pasar ninguna de las reformas, porque se necesitan 87 votos y la izquierda radical se para todos los días a decir ¡Constituyente! como si fuese la única solución al país, pero no la es. La solución es adelanto de elecciones. Si no lo hace el Congreso, tenemos el proyecto del Ejecutivo", agregó.

En esa línea, Guerra García hizo un llamado de reflexión a sus colegas parlamentarios a fin de aprobar el pedido de reconsideración a la votación sobre el adelanto de los comicios, el cual se debate hoy, 30 de enero, a partir de las 10 de la mañana. Como se recuerda, el proyecto en mención alcanzó apenas 45 votos, por lo que fue rechazada.

"Tenemos que llevarle paz a nuestro país, y eso significa que reflexionemos y nos demos cuenta los congresistas que tenemos que irnos, y tenemos que irnos antes de lo que mucha gente quiere. Lo perfecto no es lo bueno. Tenemos que irnos este año y este año tienen que haber elecciones. Esa es la vía en que las democracias resuelven sus problemas", puntualizó en Exitosa.