Guillermo Bermejo rechaza ley que impide postular a sentenciados: "Le quiero ganar a Antauro y Keiko"

El congresista Guillermo Bermejo criticó el proyecto de ley que busca impedir que sentenciados por terrorismo, rebelión, narcotráfico, sedición y motín puedan postularse a la Presidencia.

El parlamentario acotó que le gustaría participar para ganarle a candidatos como Keiko Fujimori y Antauro Humala. A su vez, indicó no tener miedo en caso se enfrentara a los previamente mencionados políticos en las Elecciones Generales 2026.

Bermejo afirmó que, lo que fuera idóneo para participar de los comicios, sería enfrentarse sin miedos a quien sea.

Sin embargo, especificó que no se debería buscar hacer cambios en la figura de las normas electorales, puesto a que ello condicionaría las elecciones.

"Pero lo que no puedo hacer es cambiar las reglas para que no participen los que a mi no me gustan o los que yo crea que me están quitando votos a la hora de que la población pueda elegir", relató.