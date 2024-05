Gustavo Adrianzén descarta que Walter Ortiz haya renunciado por presencia de Harvey Colchado en la DIVIAC

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó que Walter Ortiz haya renunciado al cargo de ministro del Interior por la presencia del coronel PNP Harvey Colchado en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).

En conferencia de prensa, el premier reiteró que todos los ministros están en constante evaluación y destacó los trabajos que realizó el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) en materia de inseguridad ciudadana en diversas regiones del país.

"Permanentemente afirmo ante ustedes que, el que habla y todos los ministros, estamos sujetos a un permanente proceso de evaluación (...) En el caso del exministro Ortiz, se venían haciendo importantes golpes contra la criminalidad organizada, no solamente en Lima sino en regiones, en especial en Pataz. Sin embargo, los señores ministros, por razones personales, toman la decisión de apartarse del Gabinete. Cuando conversé con el señor ministro, me expuso esas razones que no puedo revelar y que me parecieron comprensivas", declaró.