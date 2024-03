Gustavo Adrianzén minimiza posible censura contra ministro del Interior: "No tenemos razón que vaya a producirse"

El premier Gustavo Adrianzén, fue consultado sobre una posible moción de censura contra el ministro del Interior, Víctor Torres, por lo que respondió minimizando este hecho, al asegurar que "hasta el momento, no se sabe que estén próximos a alcanzar el número de votos requerido".

Mediante declaraciones a los medios, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), volvió a reiterar que todos los ministros del Estado, incluyéndose a él mismo, se encuentran en "permanente proceso de evaluación".

"Nosotros no tenemos ninguna razón para presumir en este momento, que la censura vaya a producirse, hasta el momento no sabe de que estén ni siquiera próximos a alcanzar el número de votos requerido. En tanto ello no ocurra y en tanto las circunstancias no varíen, el ministro del Interior, Torres, permanecerá en su cargo", dijo a los medios.