Hermana de Inti Sotelo al expresidente Manuel Merino: "La gente lo sacó"

A cuatro años y medio de las protestas ocurridas en rechazo contra la asunción al cargo como presidente de Manuel Merino De Lama, una de las familiares de los dos jóvenes asesinados le respondió al exmandatario.

La hermana del desaparecido Inti Sotelo Camargo, estuvo en "Informamos y Opinamos" para referirse sobre las afirmaciones expresadas en su momento por el exjefe de Estado.

En entrevista con Karina Novoa, Killa Sotelo Camargo recordó con mucha nostalgia el desarrollo de las protestas ocurridas el pasado 14 de noviembre de 2020 , las cuales desencadenaron con la muerte de su hermano y de Bryan Pintado.

La durísima represión policial en el Centro de Lima generó que el entonces mandatario renuncie al cargo al día siguiente. En su justificación, Merino De Lama dijo que era por "voluntad propia", versión que la familiar de la víctima negó.

"El Sr. Merino, yo no lo voy a llamar presidente, dice que: 'yo decidí irme'. No decidió irse, lo sacaron; la gente, la sangre de mi hermano, de Bryan, de los heridos y de mucha población" , sostuvo.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación en Exitosa, Killa Sotelo, hermana de Inti Sotelo, respondió al expresidente Manuel Merino, diciéndole que su renuncia fue por la sangre derramada por los peruanos fallecidos y heridos y no por su propia voluntad. 📻 95.5 FM 📡 6.1... pic.twitter.com/mw1AG6ypJF

La ciudadana no fue ajena al proyecto recientemente aprobado por el Congreso, el cual concede una amnistía a los policías, militares y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, puesto que, considera que también habrían cometido violación de derechos humanos.

En ese sentido, mencionó que debería realizarse una reforma al interior de la Policía Nacional del Perú, acusando muchos años de impunidad, no solo por su caso, también por otros, como los de "La Cantuta" y "Barrios Altos".

"Cuarenta años están buscando justicia y viene esto y, ¿se las arrancan de esta manera? Pero sí, ahora sale que también no va a afectar a nosotros porque nos van a quitar los abogados, quieren que nosotros mismos paguemos los abogados, yo trabajo, pero no me alcanza", acusó.