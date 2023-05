Jorge Montoya a Dina Boluarte: "Si no tiene quien la releve, permanezca en el Perú y no viaje"

El congresista de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, sugirió a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, permanecer en el Perú en caso no tenga quien la releve.

Las declaraciones del parlamentario fueron hechas tras la propuesta de ley presentada por la mandataria con la finalidad de desarrollar de manera remota su cargo como jefa de Estado al momento de salir del país.

En los exteriores del Congreso de la República, el retirado almirante Montoya calificó de inapropiado el pedido de la presidenta pues argumentó que debería optar por quedarse en el Perú al no contar con vicepresidentes.

"Me parece inapropiado. Salvo que quiera viajar y este desesperada por hacerlo. Si no tiene quien la releve, entonces que permanezca acá y no viaje. No hay nada importante fuera del país, más allá de lo que necesitamos nosotros los peruanos", declaró.