José Jerí saluda a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta electoral de Bolivia

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral en Bolivia, el presidente José Jerí Oré saludó a Rodrigo Paz Pereira, quien ayer fuera elegido como nuevo mandatario del país del altiplano para el período 2025-2030.

El jefe de Estado del Perú se sumó a sus homólogos de esta parte del continente al extender sus felicitaciones al flamante nuevo presidente boliviano, en una jornada democrática llevada a cabo el domingo 19 de octubre y que le puso fin al 'evismo' tras 20 años en el poder.

Expresa interés en reanudar el diálogo político con Bolivia

A través de sus plataformas oficiales, la Presidencia de la República informó el llamado del presidente de transición al electo mandatario de Bolivia, no solo para desearle éxitos en su gestión, también para afirmarle su intención de reanudar el diálogo político al más alto nivel entre ambas naciones.

"En la conversación, le reafirmó que las relaciones entre ambos países constituyen una prioridad para la política exterior peruana, debido a los históricos lazos de amistad, la condición de países fronterizos y la amplia agenda en común", menciona en sus redes sociales.

El presidente @josejeriore felicitó por teléfono al presidente electo de Bolivia, @Rodrigo_PazP, por su victoria en la segunda vuelta electoral, y le deseó los mayores éxitos en su gestión.

En esa línea, precisa que José Jerí Oré y Rodrigo Paz Pereira coincidieron en la importancia de retomar la representación diplomática a nivel de embajadores "en el más breve plazo". Cabe señalar que, las relaciones entre ambos países no es la más sólida, a finales de julio último, el saliente presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, rechazó las expresiones de Dina Boluarte, a quien llamó como "un país fallido".

Jorge Quiroga reconoce su derrota en la segunda vuelta electoral

El expresidente de Bolivia, Jorge 'Tuto' Quiroga (Alianza Libre), reconoció este domingo su derrota en la segunda vuelta presidencial de Bolivia y felicitó al ganador, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). En ese sentido, aseveró qué respeta los resultados preliminares difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Hoy no gana Rodrigo Paz, gana Bolivia. En democracia, todos ganamos", dijo en su primer mensaje tras conocer los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre).

Del mismo modo, el ahora excandidato presidencial insistió en mantener la serenidad y evitar que las emociones deriven en enfrentamientos. "No es correcto generar más problemas por el dolor que sentimos", sostuvo.

El flamante mandatario boliviano asumirá el poder en un contexto económico adverso, marcado por la falta de dólares, la escasez de combustibles y el encarecimiento de productos básicos, desafíos que definirán el inicio de su gestión.