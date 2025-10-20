¿Dejó los celos atrás? Samahara Lobatón confía en Bryan Torres y afirma: "No le he puesto GPS"

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón y Bryan Torres vuelven a ser el centro de atención, pues bien, la hija de Melissa Klug dejó en claro que dejó atrás los celos y que confía plenamente en el padre de sus hijos hasta el punto de negar que le haya colocado algún GPS para saber los movimientos de su pareja.

Samahara Lobatón confía en Bryan Torres

La relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres se vio enmarcado en una serie de polémicas y escenas que escalaron rápidamente y acapararon los titulares de la farándula peruana. Pues bien, como se recuerda, la influencer, en el 2024, lanzó por la ventana las pertenencias del cantante, durante una discusión, e incluso, Bryan Torres fue acusado de haberle sido infiel con varias mujeres.

Pese a estos cuestionamientos, la pareja mantuvo su romance hasta la actualidad. En ese marco, Samahara Lobatón aprovechó una reciente entrevista con Magaly Medina para dejar en claro que maneja su relación con madurez y que ya no desea más escenas de tensión porque está enfocada en su familia.

Asimismo, la joven, al ser consultada sobre mantener una relación a distancia ya que ella está en Miami y Bryan Torres en Perú, sostuvo que está aprendiendo a hacer prevalecer la confianza, dejando atrás las escenas de celos para no repetir los mismos errores del pasado.

Seguidamente, Samahara reiteró que van sobrellevando bien su romance, especialmente tras la llegada de su nuevo bebé, e incluso, agregó que como muestra de haber cambiado, no siente la necesidad de controlar a su pareja, como se especuló en otras etapas de su vida sentimental hasta el punto en que fue calificada como una "agente del FBI" de forma irónica.

Hija de Melissa Klug niega uso de GPS para Bryan Torres

Seguidamente, Samahara Lobatón descartó que haya usado algún localizador en su auto o cualquier otro dispositivo para saber cada uno de los movimientos que realiza el cantante, de quien aseguró está contento con tener un hijo varón: "está saltando en un pie de alegría".

"¿Si le he puesto GPS? No. Confío bastante en él. Bryan lo sabe y después de todo lo que pasamos hemos podido sobrellevar muy bien nuestra relación. Estamos trabajando mucho en nosotros y estamos enfocados en nuestra familia, así que estoy tranquila y viviendo una etapa muy bonita en mi vida", manifestó.

¿No más peleas con Youna?

En la entrevista con 'Magaly TV: La Firme', Samahara Lobatón también reveló que está tratando de llevar una relación cordial con Youna, el papá de su primera hija, con quien ha protagonizado más de una pelea televisiva.

"(¿Con Youna te sigues peleando o no?) (...) A mi hija le hace feliz compartir con su papá. Por la paz y tranquilidad de mi hija, espero que la fiesta se siga llevando en paz. Si en algún momento me he equivocado, lo reconozco, pero he sabido levantar la bandera de la paz", concluyó.

Es así como Samahara Lobatón indicó que su relación sentimental con Bryan Torres va bien, ya que confía plenamente en el padre de sus dos últimos hijos, descartando haberle colocado un GPS u otro dispositivo para saber sus movimientos ahora que están lejos.