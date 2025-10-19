Premier Ernesto Álvarez solicita asistir al Congreso para exponer su pedido de cuestión de confianza

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El flamante Consejo de Ministros, liderado por Ernesto Álvarez, busca lograr el ansiado voto de confianza del Congreso de la República lo más pronto posible. Esto quedó confirmado luego del oficio enviado por el premier a Fernando Rospigliosi donde solicita la realización de una sesión del Pleno el próximo miércoles 22 de octubre donde expondrá las políticas que se aplicarán durante su gestión.

Ernesto Álvarez busca el voto de confianza del Congreso

En este oficio, el jefe del Gabinete Ministerial señala que este pedido está amparado en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú el cual indica que debe presentarse ante el Parlamento hasta 30 días después de haber tomado juramento al cargo.

A su vez, indicó que estará acompañado de los demás ministros para exponer ante los 130 congresistas su hoja de ruta y plan para gobernar el país hasta el 28 de julio del 2026. Es importante precisar que este hecho podría asegurar la permanencia de José Jerí en Palacio de Gobierno hasta mediados del próximo año.

"Solicito programa sesión del Pleno del Congreso de la República para, en compañía de los demás ministros, exponer y debatir las principales medidas que requiere mi gestión en beneficio del país, estando a lo expuesto en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. En ese marco, propongo como fecha de la sesión el 22 de octubre a las 4:00 p.m.", indica dicho oficio.

Ernesto Álvarez solicita asistir al Congreso el 22 de octubre.

Bancada Socialista no otorgará el voto de confianza al gabinete Álvarez

Respecto a este tema, Exitosa conversó con el congresista Jaime Quito para conocer sus sensaciones sobre este gabinete. El integrante de la Bancada Socialista adelantó lo que será su postura ante el pedido del voto de confianza de Ernesto Álvarez y sus ministros.

De acuerdo a lo indicado, rechazarán este pedido ya que su única consigna es que José Jerí y toda su gestión dejen el poder debido a los cuestionamientos que pesan en su contra.

"De ninguna manera, no vamos a dar el voto de confianza porque estamos pidiendo la censura, más bien que se vaya Jerí (...) no, estamos así de claros, es ¡fuera Jerí! es clarísimo y si estamos pidiendo ello, mucho menos vamos a aceptar a sus ministros ", indicó.

En resumen, el premier Ernesto Álvarez solicitó asistir al Congreso el próximo jueves 22 de octubre a las 4:00 p.m. para exponer su pedido de cuestión de confianza.