Bloque Democrático Popular no otorgaría voto de confianza al Gabinete de Ernesto Álvarez

En diálogo con Exitosa, el congresista del Bloque Democrático Popular, Carlos Zeballos, indicó que su bancada no otorgaría el voto de confianza al Gabinete de Ernesto Álvarez este miércoles 22 de octubre, pero oirán las exposiciones de los ministros.

Evaluaron cada uno de los ministerios

En entrevista con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el parlamentario señaló que, tras una evaluación a cada ministerio, su bancada halló deficiencias que provocaron que su grupo legislativo rechace dar el voto de confianza.

"En cuanto el tema de la cuestión de confianza, ya nuestra bancada tiene la posición de evaluar ministerio por ministerio y ya de la evaluación que hemos hecho nosotros, no estaríamos otorgando el voto de confianza como bancada. (...) En este momento no estamos pensando dar [el voto de confianza] porque hemos encontrado deficiencias, más de lo mismo en los diferentes ministerios", sostuvo.

Sin embargo, aseguró que si quieren continuidad por lo que van a esperar a lo que digan los ministros próximo miércoles en cuanto a sus planes en las carteras que manejarán los próximos 9 meses. "Cuáles son los planes a corto plazo que nos vana dejar estos ministros para resolver la problemática del país", detalló.

¿Partidos se repartieron ministerios?

Para Zeballos, el presidente José Jerí debió formar su Gabinete convocando a los técnicos de los colegios profesionales para que no haya cuestionamiento ante una presunta repartición de ministerios para los partidos políticos.

"Por lo menos el presidente Jerí debió convocar a los técnicos, por meritocracia empezar a entregar estos ministerios a los colegios profesionales y decir, señores pongan sus mejores cuadros, pero basta ya de tener a los mismos partidos políticos, tener al premier que venga de una casa política y al resto de ministros que vengan de diferentes casas", expresó.

Asimismo, indicó que el gobierno de transición es el encargado de dar la seguridad y transparencia de cara a las elecciones a realizarse en 2026 para evitar caer en denuncias de fraude.

"Acá el presidente Jerí, de continuar en el gobierno, lo que tiene que hacer es darle estabilidad al país, no solamente en el tema económico, sino también democrático, se nos vienen hoy estas elecciones donde tenemos que elegir a los mejores. Ya estamos hartos de lo mismo, yo creo que la población ya se ha dado cuenta, la clase política ha pisado fondo", manifestó.

En esa línea es que el congresista Carlos Zeballos, adelantó que el Bloque Democrático Popular no daría el voto de confianza al Gabinete de Ernesto Álvarez por ciertas deficiencias que hallaron en los titulares de los ministerios.