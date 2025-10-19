Bolivia: Jorge Quiroga reconoce su derrota y felicita a Rodrigo Paz tras los resultados del TSE

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga reconoció este domingo su derrota en la segunda vuelta presidencial de Bolivia y felicitó al ganador, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El líder de la alianza conservadora Libre destacó que respetará los resultados preliminares difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Felicito a Rodrigo Paz y le deseo lo mejor", afirmó Quiroga en una conferencia de prensa en La Paz, tras conocer los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre).

El exmandatario aseguró que respeta el trabajo del órgano electoral y que su reconocimiento responde a una actitud democrática frente a la voluntad popular.

El político, quien gobernó Bolivia entre 2001 y 2002, pidió calma a sus seguidores, quienes se congregaron frente a un hotel paceño gritando "fraude" tras conocerse los resultados iniciales.

"Entiendo el dolor que nos embarga, pero si tuviéramos evidencias las pondríamos sobre la mesa. Vamos a esperar el escrutinio oficial", expresó.

#BrújulaElectoral | "Junto a Edmand agradecemos el mensaje de Jorge Quiroga y Juan Pablo Velasco (por respetar los resultados), es Bolivia quien ganó", dijo esta noche el presidente electo Rodrigo Paz. 📹 Brújula Digital pic.twitter.com/Gui7I2po6W — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) October 20, 2025

Llamado a la serenidad y respeto democrático

En su intervención, Quiroga insistió en mantener la serenidad y evitar que las emociones deriven en enfrentamientos. "No es correcto generar más problemas por el dolor que sentimos.

Estaríamos contribuyendo a exacerbar las dificultades de la gente", señaló, en alusión a los manifestantes que cuestionaban la legitimidad del proceso.

El exmandatario agregó que su compromiso con el país sigue vigente, pese a la derrota. "Ninguna derrota te doblega, ninguna adversidad te pone de rodillas. Bolivia necesita una actitud madura y democrática", afirmó acompañado por su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco.

Quiroga lamentó no poder concretar sus planes de gobierno, pero subrayó que seguirá trabajando desde el Congreso, donde su fuerza política mantiene representación. "Acompañaremos las decisiones que beneficien al país. Siempre estaré con Bolivia", enfatizó.

Resultados preliminares y trayectoria política

De acuerdo con los resultados preliminares del TSE, Rodrigo Paz se impuso con el 54,57 % de los votos, mientras que Quiroga alcanzó el 45,43 %, con más del 97 % de actas procesadas. Se trata de una segunda vuelta inédita en la historia política boliviana, marcada por un tono de respeto y aceptación democrática.

Jorge Quiroga fue vicepresidente de Bolivia entre 1997 y 2001 y asumió la Presidencia tras la renuncia de Hugo Banzer. Posteriormente, intentó regresar al poder en 2005, 2014 y 2020, aunque en este último año renunció a su candidatura.

A lo largo de su carrera, mantiene una postura conservadora y crítica hacia los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, a quienes responsabilizó de la crisis económica del país.

Asimismo, ha sido un opositor de los regímenes socialistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y mostró afinidad con gobiernos liberales como el del argentino Javier Milei.

Con su reconocimiento público, Quiroga busca cerrar el proceso electoral en un clima de respeto, destacando que la madurez democrática es esencial para el futuro de Bolivia.