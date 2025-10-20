20/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jesús Barco y Melissa Klug vuelven a sorprender. El futbolista tomó una drástica medida tras darse a conocer el polémico comunicado con el que Melissa Klug anunciaba el fin de su relación, pero que al poco tiempo decidió borrar en su cuenta oficial de Instagram.

Melissa Klug anunció el fin de su relación con Jesús Barco

Cuando todos creían que el romance entre la popular 'Blanca de Chucuito' y Jesús Barco iban "viento en popa", ya que incluso, tenían planes de boda y un bebé juntos, e incluso, la empresaria iba a los programas de espectáculos dejando en claro que su amor era más fuerte que todos los cuestionamientos y críticas que puedan existir contra ellos, ahora todo indicaría que atravesarían una crisis.

Pues bien, el último domingo, Melissa Klug generó controversia al lanzar un inesperado comunicado en sus redes sociales asegurando que su relación sentimental con Jesús Barco llegó a su fin. "Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza", expresaba, asegurando que tomó ese camino con paz, respeto y amor propio".

Mientras que sus seguidores quedaban impactados con la noticia, la influencer decidió eliminar el mensaje, sin imaginar que los usuarios lograron tomarle captura. Esta decisión de la madre de Samahara Lobatón aumentó el interés mediático respecto a la separación.

Comunicado de Melissa Klug que luego fue borrado.

Jesús Barco y su drástica decisión

Como era de esperarse, muchos quedaron a la expectativa del pronunciamiento de Jesús Barco tras el anuncio de que su romance con la Klug habría terminado tras cinco años juntos. Sin embargo, el futbolista decidió guardar silencio y no brindar más detalles sobre el tema, pero sus historias compartidas en Instagram, dejarían entrever el difícil momento que atravesaría actualmente.

¿Por qué? Pues bien, según las imágenes capturadas, el jugador de Alianza Universidad de Huánuco compartió los siguientes mensajes: "Te devolveré siete veces lo que perdiste", "tu proceso será el testimonio de que para Dios no hay nada imposible".

Pero lo que captó la atención de sus seguidores fue ver que también tomó una inesperada medida en su cuenta: ¡limitó los comentarios en sus redes sociales!, en todas sus publicaciones, especialmente en aquellas fotos que aún mantiene y en el que aparece Melissa Klug y su hija.

Jesús Barco limitó comentarios.

Limitó comentarios tras inesperado anuncio

No sería la primera vez que Jesús Barco decide limitar los comentarios en Instagram para evitar cuestionamientos, esta vez por el anuncio de Melissa Klug, que minutos después eliminó. Sin embargo, impactó que aún mantenga las fotos de la Blanca de Chucuito, lo que dejó la puerta abierta a muchas teorías sobre su relación.

Mensajes de Jesús Barco tras anuncio de Melissa Klug.

En resumen, una vez más, Jesús Barco y Melissa Klug son los protagonistas de los titulares de la farándula peruana. El futbolista tomó una drástica medida tras el anuncio de su novia que en corto tiempo decidió retirar, dejando entrever un presunto arrepentimiento.