José Jerí convoca al GEIN para reforzar la lucha contra la delincuencia en el país

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí Oré, sostuvo una reunión clave con los exmiembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), encabezados por el general en retiro Marco Miyashiro, en compañía del ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Durante el encuentro, el mandatario escuchó atentamente las propuestas y aportes de los especialistas en inteligencia policial, quienes en los años noventa lograron la histórica captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.

Jerí destacó que el país atraviesa un momento crítico frente a la delincuencia y que resulta necesario recuperar la experiencia operativa de quienes vencieron al terrorismo, para fortalecer las próximas medidas del Gobierno contra el crimen organizado.

Experiencia del GEIN, un ejemplo de eficacia

Los exintegrantes del GEIN compartieron sus perspectivas sobre cómo adaptar los métodos de inteligencia y trabajo articulado que en su momento permitieron derrotar al terrorismo, ahora frente a las nuevas modalidades delictivas que afectan la seguridad ciudadana.

El presidente Jerí reconoció que el conocimiento táctico y la disciplina del GEIN representan un modelo a seguir, pues demostraron que la investigación, la coordinación y la estrategia pueden ser más efectivas que la sola fuerza.

Por su parte, el general (r) Marco Miyashiro subrayó la importancia de fortalecer las capacidades policiales y la inteligencia operativa como pilares esenciales para enfrentar el crimen y devolver la tranquilidad a las familias peruanas.

Compromiso del Gobierno con la seguridad nacional

En la reunión, el jefe de Estado reafirmó su compromiso de combatir frontalmente la delincuencia y el crimen organizado, promoviendo un trabajo conjunto entre las Fuerzas del Orden y los especialistas en inteligencia estratégica.

José Jerí sostuvo que el Gobierno impulsará acciones concretas para recuperar la seguridad en las calles, priorizando la prevención, el patrullaje integrado y la capacitación continua de la Policía Nacional.

El ministro Vicente Tiburcio resaltó que esta articulación entre el Ejecutivo y los exmiembros del GEIN marca un nuevo rumbo en la política de seguridad nacional, basada en la experiencia, la planificación y la unidad de propósito.

Finalmente, el presidente José Jerí afirmó que la experiencia de quienes derrotaron al terror será clave para vencer la delincuencia moderna, y que el país necesita reencontrarse con la disciplina, la estrategia y el coraje que en el pasado lograron devolver la paz al Perú.