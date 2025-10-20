RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
Toman medidas

Margarita Haro: Mininter redoble resguardo policial a fiscal extorsionada por banda en SJL

Luego de la denuncia de la fiscal Margarita Haro quien indicó recibir amenazas de la banda 'Los Pepes', el Ministerio del Interior redobló su seguridad a través de la Policía Nacional.

Mininter redobla resguardo a fiscal de SJL extorsionada. (Foto: Difusión)

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El avance de la criminalidad y la delincuencia en el país vuelven a quedar demostrado luego que una fiscal provincial de San Juan de Lurigancho denunciara ser víctima de extorsión por parte de la organización delictiva 'Los Pepes SJL'. De acuerdo a la revelación, un presunto sicario envió un mensaje a Margarita Haro para que deje las investigaciones que viene realizando al frente del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho - Zona Media.

Mininter redobla resguardo a fiscal amenazada

Como era de esperarse, diversas instituciones han iniciado una serie de medidas para salvaguardar la integridad de esta integrante del Ministerio Público. Por ejemplo, el Mininter, liderado por Vicente Tiburcio emitió un comunicado donde anuncia el refuerzo de la seguridad policial para Haro Pinto a partir de la fecha.

Es decir, la fiscal provincial contará con un numero mayor de agentes de la Policía Nacional del Perú a su disposición mientras duren las investigaciones tras las amenazas recibidas por esta organización criminal.

"El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, ha dispuesto medidas inmediatas de protección a la fiscal Margarita Haro Pinto y su familia. Reafirmamos nuestro respaldo a todos los operadores de justicia frente a las amanezas del crimen organizado", indica el pronunciamiento.

Mininter redobla resguardo a fiscal amenazada.

Ministro del Interior y fiscal de la Nación respaldan a fiscal amenazada por organización criminal
Ministro del Interior y fiscal de la Nación respaldan a fiscal amenazada por organización criminal

Fiscal de la Nación y ministro del Interior respaldan a fiscal extorsionada

El titular interino del Ministerio Público y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, acudieron hasta la oficina de Margarita Haro en San Juan de Lurigancho para mostrar su respaldo ante la denuncia de extorsión realizada por la fiscal provincial.

Tomás Aladino Gálvez tomó la palabra durante esta rueda de prensa para mostrar todo su apoyo a la integrante de la Fiscalía asegurando que no está sola frente a este hecho. Además, felicitó su trabajo y valentía para continuar investigando a los delincuentes.

"Sepa usted que no está sola, que está con todas las autoridades, que tiene el respaldo del Estado, del Ejecutivo, del Gobierno, muestra de ello es que se encuentra acá el ministro del Interior y el Comandante General de la policía. Felicitamos su trabajo, felicitamos su valentía y estamos acá para respaldarle en todo lo que necesite, que todos los criminales sepan que usted no está sola", indicó.

Fiscal provincial es víctima de extorsión: Ministerio Público denuncia amenazas de 'Los Pepes SJL'
Fiscal provincial es víctima de extorsión: Ministerio Público denuncia amenazas de 'Los Pepes SJL'

En resumen, el Ministerio del Interior redobló el resguardo policial para la fiscal provincial Margarita Haro quien denunció ser extorsionada por una banda criminal en San Juan de Lurigancho.

amenazada extorsionada fiscal provincial margarita haro Mininter Ministerio del Interior resguardo policial

