Daniela Darcourt sorprende con su drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa: ¿Qué pasó con 'Mambo'?

Una de las parejas que encandiló a la farándula peruana, fue la de Daniela Darcourt y Waldir Felipa; sin embargo, el bailarín dio una inesperada noticia que impactó a más de uno de los seguidores de la cantante de salsa: ¡el fin de su historia de amor! Asimismo, reveló la decisión que tomó la intérprete de 'Señor Mentira' apenas terminó su relación.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa terminaron

La historia de amor, que fue anunciada oficialmente en septiembre del 2024, llegó a su fin luego de aproximadamente un año juntos. Waldir Felipa no pudo evitar ser abordado por la prensa tras verse envuelto en una serie de especulaciones y cuestionamientos al ser captado bailando "muy pegado" con una joven durante una boda, evento al que asistió sin la compañía de Daniela Darcourt.

El coreógrafo, que en más de una ocasión no dudaba en demostrar su cariño a la cantante, se animó a revelar a las cámaras de 'América Hoy' que terminaron su relación, tomaron distancia en buenos términos y optaron por evitar mayores detalles públicos. Incluso, agregó que la separación no sería reciente, por lo cual, en las imágenes difundidas en redes sociales, él ya se encontraba soltero.

"Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién. No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles", expresó.

También se defendió asegurando que la joven del video es solo una amiga, por lo que no considera que haya hecho algo malo y que, incluso, Daniela comprendería la situación.

Decisión sobre Waldir Felipa y el "hijo" que tuvieron

Pero no todo quedó ahí, ya que, al recordar que la pareja ya vivían juntos y demostraban su amor públicamente, Waldir Felipa reveló que Daniela Darcourt tras su ruptura, se mudó de inmediato del hogar que compartían y se llevó no solo todas sus pertenencias consigo, sino también al "hijo" que tenían y que llamaron 'Mambo'.

Sin embargo, pese a que su perrito, que cuidaron con mucho amor, está ahora con la salsera, Waldir señaló que pese a su separación, él está muy al pendiente del bienestar de su pequeña mascota, la cual es símbolo del intenso amor que se tuvieron y con el cual se consolidaban como una 'familia de tres'.

"Sí, sí, sí. Ella está viviendo en su departamento. Yo estoy viendo la mudanza. Eso no, no quiero hablar más. No quiero hablar más. (El perrito) está con Dani, pero lo veo, es una manera en la cual siempre tenemos contacto, el perrito es mío", expresó.

¿Qué dijo Daniela Darcourt tras su ruptura?

Hasta el momento, la intérprete de 'Señor Mentira' no ha brindado declaraciones ni detalles sobre el motivo de su separación con Waldir Felipa, quien abrió su corazón y reveló que el cariño por Daniela Darcourt sigue intacto y siguen trabajando juntos.

Es así como Waldir Felipa decidió aclarar su situación sentimental con Daniela Darcourt tras varias especulaciones. El bailarín confirmó que su relación con la salsera terminó y, además, reveló que ella decidió mudarse y se llevó a 'Mambo', el perrito que tenían juntos.